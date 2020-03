La DAF vous informe

1. Rendez vous sur le site internet de la DAF pour télécharger le formulaireOuDemander le formulaire par mail à [email protected] 2. Renseigner le formulaire en veillant à bien indiquer votre contact téléphone, votre adresse mail et votre adresse postale/géographique.3. Envoyer le formulaire à la Direction des affaires foncières (soit par mail, soit par courrier), qui calculera le montant de votre commande et vous rappellera pour vous demander d’effectuer le paiement.4. Effectuer votre paiement par virement bancaire sur le compte CCP n°14168 00001 9751205E068 645. Envoyer par mail ou courrier votre justificatif de paiement à [email protected] 6. Lorsque votre commande sera prête la DAF vous la transmettra par mail et par courrier à l’adresse indiquée dans le formulaire