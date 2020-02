La DAF d'accord pour l'indivision "gérée"

Vous n’envisagiez pas la gestion de l’indivision lors de la constitution de votre premier schéma directeur du foncier. Pourquoi avoir souhaité l’inclure dans un axe du prochain schéma directeur ?

« Beaucoup de familles ont parlé de la gestion de l’indivision. Pendant de très nombreuses années, nous sommes restés sur la sortie de l’indivision. Que ce soit à l’amiable quand ça se passe bien, mais surtout de manière judiciaire en allant jusqu’au tribunal. Depuis quelque temps, on un phénomène nouveau apparaît. Il s’agit de penser à gérer l’indivision plutôt que d’en sortir absolument. Cette gestion de l’indivision aurait plusieurs avantages, en tout cas, du point de vue des associations familiales. L’essentiel pour nous étant de proposer les différents outils, les différents moyens et réfléchir communément, pour proposer aux familles, en fonction de leur souhait, de sortir ou de gérer l’indivision. Puisque gérer l’indivision nécessite forcément une cohésion, une entente et des moyens financiers derrière cette gestion avec probablement un côté administratif beaucoup plus important que pour la sortie de l’indivision. C’est une réflexion qui est portée, un souhait des familles de vouloir étudier cette possibilité. »



La gestion de l'indivision ne fait pas l'unanimité au sein même des associations familiales. Comment comptez-vous gérer ces désaccords ?

« Il n'y a pas d'unanimité sur ce sujet, mais je ne pense pas non plus avoir l'unanimité sur l'ensemble des sujets fonciers. Donc nous voulons créer une boîte à outils où chacun pourrait trouver l'outil qui correspond à son souhait dans les perspectives foncières de sa famille, c’est aussi la finalité vers laquelle on veut tendre. »