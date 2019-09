La Coupe de Tahiti pour Vénus

Vénus a battu 3-0 Tefana samedi soir au stade Pater et s’offre donc un doublé championnat-coupe pour la saison 2018-2019. Après deux occasions sérieuses dès les cinq premières minutes de la partie, dont un superbe retourné acrobatique de la nouvelle recrue Tamatoa Tetauira, c’est finalement le meilleur buteur de la dernière saison Teaonui Tehau qui marque le premier but pour Vénus, le ton est donné. 1-0 pour Vénus à la 8e minute.

Vénus domine pendant la première mi-temps. Le tandem Teaonui Tehau-Tamatoa Tetauira, déjà mis à l’épreuve lors des derniers Jeux du Pacifique, fonctionne bien. Les deux joueurs font preuve de complicité et repartent au vestiaire très proches, pas étonnant puisqu’ils sont de la même famille.Au retour du vestiaire, Teaonui Tehau marque de nouveau, sur penalty, la défense menée par Angelo Tchen est de nouveau dépassée. 2-0 pour Vénus, nous sommes à la 51e. Mais il en faut plus pour faire baisser les bras au Tiki Toa que l’on entendra crier "On va les chercher, on va les chercher !", incitant ses joueurs à exercer un pressing haut sur l’équipe adverse.Et cela va fonctionner, Tefana fait une bien meilleure deuxième mi-temps, qui coïncidera par ailleurs avec l’entrée de Benoit Mathon, excellent attaquant du club de Faa’a. "On est en panique !" s’exclamera même Samuel Garcia, le coach de Vénus. Juste après, c’est contre le cours du jeu que Tamatoa Tetauira assène le but du 3-0 à la 89e.Alors que Vénus avait perdu aux tirs au but contre Dragon lors de la finale de la saison 2017-2018, cette fois-ci la Coupe est remise au Capitaine de Vénus, Marama Amau, par la ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel. Vénus est donc qualifiée pour le septième tour de la Coupe de France qui se jouera dans quelques semaines.Habituellement, la finale de la Coupe de Tahiti Nui se joue à la fin du Championnat, au mois de juin, mais cette finale avait été reportée en raison d’échéances internationales, la Coupe du monde U20 et les Jeux du Pacifique.