La Chine nomme un nouvel émissaire pour les affaires des îles du Pacifique

Tahiti, le 21 février 2023 – La Chine vient de nommer un tout nouvel envoyé spécial du gouvernement pour les affaires des îles du Pacifique. Une nomination dont l’objectif est d'accroitre l’influence de la RPC dans cette région du monde.



La Chine a nommé la semaine dernière un nouvel envoyé spécial du gouvernement pour les affaires des îles du Pacifique selon le media chinois South China Morning Post. Qian Bo, ambassadeur de la Chine aux Fidji depuis 2018 a été nommé à ce tout nouveau titre. La création de ce poste a pour objectif de “renforcer les échanges et la coopération entre la Chine et les pays insulaires du Pacifique mais aussi de travailler au développement de leur stratégie de partenariat”. Selon un professeur de relations internationales à l'Univesité Renmin de Pékin interrogé par le South China Morning Post, cette nomination “reflète l'importance accrue que le gouvernement chinois attache aux affaires dans cette région”. Une région dans laquelle la Chine dispute, depuis deux décennies, une guerre d'influences contre les États-Unis qui souhaitent endiguer l'exportation de l'idéologie chinoise dans la région. Actuellement, la Chine entretient des relations diplomatiques avec “dix pays du Pacifique et possède des ambassades dans huit d'entre eux”, notamment aux îles Salomon avec qui un accord de sécurité a été signé l'année dernière. Cette politique d'expansion géographique “irrite” également l'Australie qui considère le Pacifique Sud comme sa “sphère de sureté”.