La Carte aux trésors tournée au fenua

PAPEETE, le 6 novembre 2019 - Le tournage est prévu d’ici la fin de l’année. La société Adventure Line, productrice de l’émission, prévoit une diffusion sur France 3, au deuxième trimestre 2020.



Les producteurs de ce jeu se sont déjà rendus en Polynésie en août dernier, pour un premier repérage. L’occasion pour eux d’identifier les sites et les prises de vue pour le tournage, prévu d’ici la fin de l’année.



Dans le jeu La Carte Aux Trésors, deux candidats s’affrontent au cours de quatre énigmes pour tenter de décrocher un trésor. Ces quatre énigmes permettent de faire quatre focus sur la zone de jeu déterminée. L’émission, présentée par l’animateur Cyril Féraud, se déroule en trois parties chronométrées et, lors des phases de jeux, l’émission est rythmée par des reportages sur la région visitée.



En termes d’audience et d’impact audiovisuel, la carte aux trésors représente une moyenne de 3 millions de téléspectateurs plaçant l’émission comme le programme le plus performant de la case " mercredi 21 heures " sur France 3.



" Compte tenu des audiences de l’émission, de sa notoriété, il s’avère qu’à l’issue des diffusions les régions mises en valeur ont constaté à la fois une hausse des fréquentations des sites web consacrées à la zone visitée, une hausse des demandes d’information auprès des sites présentés dans l’émission, une hausse des réservations et visites sur les sites touristiques concernés et une hausse des réservations hôtelières ", précise un communiqué.