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La CTC vous redonne la parole


La CTC vous redonne la parole
Tahiti le 21 avril. La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) ont annoncé le lancement de leur 5e campagne de participation citoyenne, qui se déroulera du 11 mai au 22 juin.


Depuis 2022, cette démarche participative connaît un succès grandissant. A ce jour, plus de 90 thèmes proposés par les citoyens ont été intégrés au programme de travail des juridictions financières. Les thèmes à suggérer sont multiples et peuvent concerner tous les domaines de l’action publique à la seule condition qu’ils relèvent du bon usage de l’argent public.
 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 21 Avril 2026 à 10:54 | Lu 451 fois
           


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