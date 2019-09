La CPME dénonce la « volte-face » de l’Etat sur la formation continue

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) de Polynésie française de Christophe Plée s’est fendue d’un communiqué lundi après-midi pour dénoncer une décision prise par la majorité à l’Assemblée Nationale, ayant des conséquences directes sur la formation continue en Polynésie française. Depuis plusieurs mois, les partenaires sociaux, syndicats de salariés compris, travaillent avec la député Maina Sage et le ministère des Outre-mer pour intégrer des mesures destinées à faciliter la formation des salariés polynésiens. Au titre de la continuité territoriale, l’une de ces mesures vise notamment à financer 300 « passages aériens » pour que des employés polynésiens puissent suivre des formations spécifiques qui n’existent pas au fenua.Mais dans son communiqué, la CPME indique que le 2 septembre dernier, la proposition de Maina Sage a été « supprimée » en commission par amendement. « La position de l’État est totalement incompréhensible puisque l’ensemble des mesures relatives à la formation professionnelle et la continuité territoriale a fait l’objet d’un travail qui a duré trois ans, régulièrement présenté lors des rencontres économiques du Pacifique sud, organisées par le ministère des Outre-mer, en partenariat avec les services de l’État », dénonce la CPME.Et le communiqué de conclure : « les partenaires sociaux et plus particulièrement les TPE de Polynésie française auront beaucoup de mal à accepter ce positionnement de l’État qui foule aux pieds un principe qu’il a pourtant porté haut et fort.... La supposée ‘égalité des chances’. »