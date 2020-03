La CCISM ferme son siège et ses antennes au public

Tahiti, le 17 mars 2020 – À partir de mercredi, le siège de la CCISM, ses pôles Entreprises et Formation, ses écoles ECT et Poly3D et ses antennes dans les îles (Raiatea, Marquises) seront fermés au public.



Ce mardi, la CCISM a annoncé la fermeture de son siège à Papeete, ses Pôles Entreprises et Formation, ses écoles ECT (École de commerce de Tahiti) et Poly3D et ses antennes dans les îles (Raiatea, Marquises) « afin de protéger les agents de la CCISM et les ressortissants qui se rendent chaque jour dans ses locaux. »



La Chambre s’organise pour maintenir au mieux son activité. Au Pôle Entreprises et dans les antennes, la réception des dossiers de formalités (immatriculations, modifications, radiations) sera assurée grâce à la mise à disposition de bacs de dépôt avec une procédure adaptée.



Au Pôle Formation, les cours des écoles ECT et Poly3D seront en partie assurés à distance. Les formations continues de la CCISM, les formations de développement et apprentissage du SEFI, sont suspendues. L’incubateur de startups PRISM, assurera l’accompagnement de ses startups incubées à distance.



Toutes les réunions, conférences prévues dans les locaux de la CCISM sont annulées. Les déplacements des agents et les permanences dans les îles, sont également suspendus. La CCISM invite le public à se rendre sur son site internet ccism.pf et sur sa page Facebook CCISM de Polynésie pour obtenir des informations complémentaires ou à contacter la CCISM par téléphone et par email.