La CCISM et le service de l'emploi, tous dans le même bus

Tahiti, le 14 octobre 2021 - La Chambre de commerce, d’industrie, des services et métiers (CCISM) a présenté, ce jeudi, à Taravao, son bus dédié à la création d’entreprise et de l’emploi. Ce guichet mobile permettra d'entretenir une relation de proximité et de dialogue avec les usagers tout en favorisant l’initiative entrepreneuriale et l’insertion professionnelle. L’autre mission de ce bus, pour le service de l'emploi, sera de permettre aux usagers d’effectuer leurs démarches de recherches d’emploi : mise à jour de profil, remise d’attestations ou encore s'informer sur l’agenda des formations. Ce bus fera escale à Punaauia, Tautira, Papara, Arue, Faa’a, Paea, Vairao, Mataiea, Papeari, Papenoo/Hitia’a et Pirae. Un calendrier des tournées sera diffusé sur les supports de communication de la CCISM et du service de l'Emploi.