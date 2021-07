La Banque des Territoires, enfin au fenua

Créée en 2018, la Banque des territoires est une branche de la Caisse des dépôts et consignations qui regroupe les offres de la Caisse des dépôts et de ses filiales au service des territoires.



Elle a vocation à financer les projets de développement de long terme, publics et privés, en lien avec les orientations stratégiques du Pays. Elle permettra, en outre, de diversifier les sources de financement, de renforcer les capacités d'ingénierie au service de la Polynésie et d'envisager des modes de soutien innovants aux projets polynésiens. Quant à Joris Bensafi, le directeur de la jeune agence de Papeete, il s'attachera très vite à identifier les potentiels d'intervention dans de nombreux secteurs clés en lien étroit avec les ministères (comme le logement, l'énergie, l'économie durable).