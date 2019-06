La 6e à l'école primaire de Arutua

ARUTUA, le 4 juin 2019. A partir de la prochaine rentrée, les enfants de Arutua pourront effectuer leur 6e à l'école primaire et n'auront pas besoin de quitter leur île pour aller au collège.





Ce n'est pas facile pour les élèves tout juste sortis du CM2 de quitter leur île pour entrer au collège dans une autre île.

La ministre de l’Education Christelle Lehartel, a installé lundi le dispositif « cycle 3 à l’école » sur l’atoll de Arutua, aux Tuamotu. Ce dispositif a pour objectif principal d’éviter une rupture affective précoce chez des élèves de CM2 qui intègrent l’internat dès la classe de sixième. Cette année de plus dans l’île permettra de préparer cette transition de manière progressive. Depuis 2016, le cycle 3 relie les deux dernières années de l'école primaire (CM1 et CM2) et la première année du collège (6e),



La ministre de l’ Education était accompagnée du directeur de cabinet, Manu Sanquer, du directeur de la direction générale de l’Éducation et des Enseignements (DGEE), Thierry Delmas, de l’inspecteur d’académie, Christian Morhain, de l’inspecteur pédagogique régionale, représentant le Vice-recteur, du principal du collège de Rangiroa, Hervé Bigot et de l’ inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription des Tuamotu Gambier, Johnny Biret.



La délégation a pu rencontrer les élèves de l’école primaire, le maire Taputuarai Samuel et son conseil municipal, les parents d’élèves et l’équipe enseignante de l’école. Les rencontres avec les membres de la communauté éducative de Arutua ont permis de faire un tour d’horizon des projets de la commune et des aménagements nécessaires afin d’accueillir la classe de sixième à l’école.



A la rentrée dernière, ce dispositif a été mis en œuvre sur cinq îles : Fakarava, Rimatara, Ua Huka, Fatu Hiva et Tahuata où les enfants peuvent faire leur rentrée de 6e dans leur école primaire sur leur île de résidence, qui est dépourvue de collège. "Les professeurs des écoles en charge de cette mission sont accompagnés en termes de formation. Cette scolarité en 6e constitue une période transitoire pour permettre aux élèves de prendre leurs repères dans les collèges d'affectation en 5e", soulignait l'an dernier la ministre de l'Education. "Cette expérimentation originale et unique mobilise un dispositif d'aide et de formation ambitieux. A l'issue de cette expérimentation, une évaluation permettra de décider de sa pérennisation et de son extension éventuelle vers d'autres sites écoles."