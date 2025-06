La 24e édition du salon Made in Fenua inaugurée jeudi

Tahiti, le 19 juin 2025 - La soixantaine d’exposants du salon Made in Fenua a accueilli ses premiers visiteurs, jeudi matin, après l’inauguration officielle. L’événement, qui va durer jusqu’à dimanche, met en avant les produits et savoir-faire locaux depuis presque 30 ans.



Après une année de pause, le salon Made in Fenua revient. Il a lieu en ce moment au parc des expositions de Mama’o où il tiendra ses portes ouvertes jusqu’à dimanche. L’inauguration a eu lieu jeudi matin en présence de représentants de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM), ainsi que d’officiels du Pays et de la commune de Papeete.



Terainui Hamblin-Ellacott, présidente de la commission animation commerciale à la CCISM, s’est réjouie de pouvoir lancer la 24e édition de l’événement. “Il est une vitrine qui soutient la création de richesses et la transmission de savoir-faire”, a-t-elle décrit en rappelant que l’objectif de la CCISM était d’accompagner et de participer au développement des entreprises.



“On apprend sur le terrain”



La ministre Nahema Temarii, en charge de l’artisanat, était présente elle aussi à l’inauguration. Pour elle, les entrepreneurs sont “les piliers de notre économie”. Ce sont eux qui permettent aux familles de trouver des emplois, eux qui soutiennent les services publics. Elle a salué leur volonté car, “il n’existe pas d’école qui forme à l’entrepreneuriat. On apprend sur le terrain”.



L’édition 2025 du salon Made in Fenua regroupe soixante artisans qui sont répartis en univers : mode & accessoires (textile, bijouterie, vannerie), maison & déco, art & puériculture, agroalimentaire, cosmétique, services, découvertes & loisirs.



Ateliers, démonstrations et jeux



Pendant quatre jours, le salon sera rythmé par des démonstrations gratuites et ateliers. Par exemple, vous pourrez découvrir comment fabriquer du mono’i, apprendre à faire des dessous de plat en pae’ore ou bien encore des boucles d’oreilles en graines ou une bague artisanale en coquillages.



Un concours des meilleurs produits est organisé. Seize exposants sont en lice pour remporter les trophées Fenua d’or, d’argent et de bronze, ainsi que les coups de cœur du public. Ils présentent des créations variées : collier, sérum, livre, couteau… Les prix seront remis dimanche soir entre 16 et 17 heures avant la cérémonie de clôture au cours de laquelle vous pourrez assister à un show marquisien et une danse du feu.



Un jeu est aussi prévu pour les visiteurs intitulé “Vote pour ton produit préféré”. En votant pour votre coup de cœur sur place, vous participez à un tirage au sort et pouvez remporter de nombreux lots.



Pratique



Du 19 au 22 juin 2025, de 9 à 18 heures, au parc expo de Mama’o.

Programme des activités et animations en ligne sur la page FB : Salon Made in Fenua.



