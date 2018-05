L'une d'elles sera notre Miss Tahiti

PAPEETE, le 2 mai 2018 - Les dix candidates à l'élection de Miss Tahiti 2018 se sont présentées au public hier matin. Elles ont entre 19 et 25 ans et sont toutes plus belles les unes que les autres. Avant la soirée d’élection de notre reine de beauté, qui aura lieu le 22 juin, le comité Miss Tahiti nous donne rendez-vous à la soirée de Gala, le 2 juin.



Ce matin, le comité Miss Tahiti dévoilait les dix prétendantes au titre de Miss Tahiti 2018. Des femmes, toutes magnifiques, que nous avons interrogées individuellement pour commencer à découvrir leur caractère et leurs passions. Nous leur avons demandé à toutes pourquoi elles se présentent, quelles sont leurs passions et hobbies et nous avons également voulu en savoir plus sur leur vie professionnelle (voir interviews).



Ces jeunes femmes ont commencé à se préparer depuis un mois déjà, mais le rythme va s'accélérer pour elles dans les semaines qui viennent. D'abord, avec la soirée de gala, organisée à l'InterContinental de Tahiti, le 2 juin prochain. Le thème est "Red carpet", donc haute couture, strass et paillettes. Les candidates porteront les créations de Gaelle F. et le public est invité à se vêtir de ses plus belles tenues. La soirée comportera de nombreuses surprises, entre une danse du feu, cinq bars à monoï sur le motu, pour finir avec un concert de Verua et un after avec DJ de 23 heures à 2 heures du matin. Les entrées dîneur pour le gala et/ou pour l'after sont en vente sur les billetteries de Radio1 et Carrefour. Le soir du gala, le public sera inviter à voter pour sa candidate préférée. Celle qui sera élue le 2 juin, sera assurée de faire partie des quatre finalistes.



Le gala sera un avant-goût de la soirée de l'élection, qui aura lieu dans les jardins de la mairie de Papeete le 22 juin. Le thème sera le Mana, "cette force supérieure qui n'est pas palpable, mais qui réside chez nous, peuple polynésien. Le Mana s'exprime par notre culture et notre langue, c'est notre force", explique l'organisatrice, Leïana Faugerat. Cette fois, le public dîneur ou non-dîneur (billets à partir 2 500 francs) est invité à s'habiller en tenues locales colorées et fleuries.



Le public peut voter pour sa candidate préférée par SMS, un vote qui compte pour 25 % de la note finale. Pour voter, il faut envoyer MISS TAHITI (suivi du numéro de votre candidate) au 7588 (102 francs par SMS).