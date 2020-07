L’ouverture de Te Fare Natura prévue début 2021

TAHITI, le 13 juillet 2020 - Les travaux de l’écomusée Te Fare Natura, lancés en juin 2018, se poursuivent. Son ouverture est désormais prévue au cours du premier trimestre 2021, selon son directeur Olivier Poté. En attendant, des liens se créent avec des associations de Moorea pour séduire le public local.



Un écomusée raconte le fonctionnement des écosystèmes, un écosystème étant un ensemble dynamique d’organismes vivants qui interagissent entre eux et avec le milieu.



L’écomusée Te Fare Natura, qui est actuellement en construction dans la baie d’Opunohu à Moorea, parlera des îles du Pacifique Sud, " plus particulièrement de celles de Polynésie française, et notamment de Moorea ", précise Olivier Poté, le directeur. Il conçoit l’établissement comme une " boîte à outils " pour " mieux comprendre ce qui nous entoure ".



Ceux qui voudront en savoir plus sur les milieux (lagon, montagne, rivières…) pourront puiser dans cette boîte les outils qui leur conviendront. L’idée est de montrer les articulations entre l’homme et la nature, " en quoi la nature rend-elle service à l’homme, pourquoi doit-on la protéger, quel est l’impact de l’homme sur les écosystèmes? ", rajoute Olivier Poté.



Pour répondre à ces questions, des écrans, des panneaux d’exposition, des photographies et des vidéos seront mis en scène. Une grande place sera faite à l’image, plus qu’aux textes. Des jeux collaboratifs et énigmes à résoudre inviteront enfants et parents à suivre des raisonnements scientifiques en émettant des hypothèse, testant, se trompant…



Un cinema Imax ainsi qu’un espace de réalité virtuelle permettront au visiteur une immersion dans le milieu sous-marin. Mieux que des explications, ce sont des expériences que l’écomusée proposera. Des aquariums permettront de décrire les espaces de vie de la pleine mer au littoral, en passant par le lagon.



La scénographie a été réalisée par Anne Carles d’Arc-en-Scène (société métropolitaine) sur la base de réflexions menées par le chercheur Serge Planes, ancien directeur du Criobe, actuel directeur de l’institut des récifs coralliens du Pacifique et la vétérinaire Cécile Gaspar, présidente de l’association Te Mana o te moana.



Le contenu est en cours de création. Cécile Berthe, scientifique et Olivier Poté s’en chargent. La partie photographies et vidéos est assurée par Maiko Mou de Hau maru media.



Souhaité depuis 10 ans par Serge Planes, Te Fare Natura a vu le jour grâce à un financement Pays-État. Le Pays en est le propriétaire et l’École pratique des hautes études (EPHE) le gestionnaire. C’est l’architecte océanographe Jacques Rougerie qui a conçu le bâtiment. Il a également réalisé Océanopolis à Brest ou bien Nausicaá à Boulogne-sur-mer.



Te Fare Natura est une pièce de 600 mètres carrés d’exposition, naturellement climatisée. " Lorsqu’elle se reflète dans l’eau de la petite marina, elle forme un oeil. " Les travaux ont commencé en juin 2018 et ils se poursuivent, menés par Grands projets de Polynésie (ex-TNAD). Ils devraient s’achever au début de l’année 2021. Le confinement n’a pas eu d’impact majeur à ce niveau, mais il en a eu sur le positionnement de l’établissement qui comptait sur les touristes pour assurer son fonctionnement.



La cible première de l’écomusée reste le jeune public du territoire, dans un souci de sensibilisation. Pour le toucher, l’écomusée devra au minimum atteindre son seuil de rentabilité. Olivier Poté et Cécile Berthe planchent dès à présent sur la dynamique à entretenir pour séduire les visiteurs locaux et les encourager à venir, et revenir.



Le duo créé des liens avec les associations comme Moorea biodiversité, Puna reo piha’e’ina, Taupii taumata fee faa tupu hau dans le but de faire vivre l’écomusée. Par ailleurs, il a commencé à se rapprocher des établissements scolaires. Deux classes du college de Afareaitu (de 5e et 3e) mèneront un projet avec Te Fare Natura sur l’année scolaire 2020-2021.