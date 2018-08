L'ouragan Lane en route vers Hawaï se hisse à la catégorie 5

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mercredi 21/08/2018 - L'ouragan Lane s'est hissé à la catégorie 5, le maximum, alors qu'il se dirige vers Hawaï, et est susceptible d'infliger à l'archipel américain du Pacifique pluies torrentielles, inondations et glissements de terrain, mettent en garde les météorologistes.



L'oeil de l'ouragan devrait se situer très près ou même passer au dessus des principales îles de Hawaï entre jeudi et samedi, selon le Centre national chargé de la surveillance des ouragans à Honolulu.

Lane est accompagné de vents pouvant atteindre une vitesse de 160 miles, soit 260 kilomètres heure.

A compter de mercredi soir, des pluies torrentielles sont attendues, susceptibles d'entraîner inondations et glissements de terrains, selon le Centre national d'Honolulu.

Lane a pris progressivement de la force. L'ouragan s'était hissé mardi soir à la catégorie 4.

Hawaï a déjà été menacé en août par un ouragan majeur. Hector, qui a atteint la catégorie 4, est finalement passé bien au large de la grande île, mais a néanmoins provoqué de grosses vagues sur une partie des côtes.