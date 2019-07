L’orgueil vu par Toahiva

PAPEETE, le 5 juillet 2019 - Vaehakaiki Urima, plus connue sous le nom de Moune, est de retour avec sa troupe Toahiva. Pour sa troisième participation au Heiva i Tahiti, elle a choisi de parler de l’orgueil, "un vice qui fait partie intégrante de la vie de l’Homme". À travers le spectacle quelle proposera ce soir, Moune veut faire comprendre aux Polynésiens que le respect et l’amour est bien plus important que tout le reste.



Sa dernière participation au Heiva i Tahiti remonte à 2017. La troupe Toahiva avait alors remporté le troisième prix en catégorie Hura Ava Tau. Cette année, Moune, la chef du groupe, revient tenter sa chance.



Pour représenter au mieux l’orgueil, thème de son spectacle, Vaehakaiki Urima a choisi de le découper en trois parties. "Je n’ai pas tourné autour du pot par rapport à ma mise en scène. Je suis allée droit au but" , confie Vaehakaiki. Dans son premier tableau, la couleur majoritaire sera la jaune, "pour représenter l’ego" , précise-t-elle. Ensuite, place au grand costume "dans des tons blancs et noirs" . Le spectacle se terminera avec " le grand végétal, en blanc".



Durant près d’une heure, vous découvrirez un spectacle parfaitement préparé. Les acteurs vous verront vire leur thème.



Toahiva, et sa vision de l’orgueil, à découvrir ce vendredi soir sur la scène de To’atā.