L'inscription de Flosse à Papeete retoquée en commission

Pour Gaston Flosse, "la moindre des choses" aurait été de leur permettre, assistés de leur avocat, de participer à cette réunion de la commission afin de "porter [leurs] arguments. Mais, enfin, vous savez comment est constituée la commission : ce sont cinq conseillers municipaux, ils ne peuvent que soutenir les erreurs de leur maire".Comme dans toutes les communes de plus de 1000 habitants, la commission de contrôle de la régularité des listes électorales de Papeete est représentative des sensibilités politiques représentées au conseil municipal. Elle compte trois élus de la majorité (Myrna Adams, Alain Mai, et Agnès Champs) et deux élus choisis dans chaque groupe de l’opposition (Hans Amaru et Jules Ienfa).Contacté vendredi, Me Antz annonce qu’il compte saisir dès "lundi ou mardi" le président du tribunal d’instance pour faire appel de ce nouveau rejet des demandes d’inscription de Gaston Flosse et Pascale Haiti au nombre des électeurs de Papeete.Selon lui, l’argument réitéré à Papeete pour justifier le refus des demandes d’inscription de Flosse et Haiti sur les listes électorales ne tient pas : l’arrêt définitif de la liste électorale doit intervenir au plus tard le 21e jour avant chaque scrutin, c’est-à-dire pour les prochaines élections municipales le 23 février 2020. "C’est cette date qui est la date butoir pour décompter le délai de résidence (…). Ainsi, il n’est pas douteux que monsieur Gaston Flosse a son domicile réel dans la commune de Papeete depuis 6 mois, au jour de la date butoir, et donc, au plus tard le 21e jour avant le prochain scrutin du 15 mars". Ce même argument vaut pour défendre le cas de Pascale Haiti."Et si, par extraordinaire, le tribunal d’instance refusait quand même, nous avons encore un dernier moyen", a déclaré sans plus de précision Gaston Flosse vendredi. "Mais je serai inscrit sur la liste électorale de Papeete". Le Vieux Lion entend bien être candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, dans la capitale de Polynésie française, à la tête d’une liste d’union Amuitahiraa."Michel Buillard ne veut pas que je sois candidat à Papeete. Mettez-vous à sa place. Je crois qu’il a peur de moi", car dit-il, édition 2019 du Dalloz en main, "la loi est de notre côté".