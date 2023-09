L'initiative Kiwa lance un nouvel appel à projets

Tahiti, le 20 septembre 2023 – L'initiative Kiwa, gérée par l'Agence française du développement, lance un nouvel appel à projets en partenariat avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Cette campagne vise à sélectionner des projets qui ont pour objectif de renforcer l'adaptation au changement climatique grâce “aux solutions fondées sur la nature”.



L'initiative Kiwa met en œuvre une opération. En partenariat avec l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), il s’agit d’une campagne d'appel à projets locaux visant à renforcer l'adaptation au changement climatique grâce “aux solutions fondées sur la nature”. Dix-neuf États et territoires du Pacifique sont concernés par cette initiative, dont la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie ou encore Wallis-et-Futuna. L’appel à projets s’adresse à la société civile, mais également aux associations et collectivités avec des subventions qui pourront atteindre 47,73 millions de francs. Pour candidater, les dossiers des projets doivent être remis entre le 20 septembre et le 12 novembre.



Pour rappel, à ce jour, l'initiative Kiwa compte 14 projets locaux, dont deux en Polynésie, avec “Aru Komo” qui s'occupe de la préservation de la ressource en eau de l'atoll d'Anaa et “Protect Ua Huka” qui œuvre pour la sauvegarde de deux oiseaux endémiques des Marquises. À noter que Kiwa est gérée par l'Agence française du développement (AFD).