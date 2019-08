L’incendie de Paea « sous contrôle » et « sous surveillance »

PAPEETE, le 27 août 2019 – L’incendie qui s’est déclaré samedi sur les hauteurs de Paea était « sous contrôle » mardi. Quatre pompiers restent en permanence sur la zone pour surveiller l’évolution de la situation et intervenir sur d’éventuels points chauds.



La situation est « sous contrôle » sur les hauteurs de Paea où un incendie s’est déclaré samedi et a ravagé un périmètre de 4 kilomètres de végétation, sans danger pour les populations. Mardi, la protection civile a confirmé l’arrêt des interventions par hélicoptères depuis lundi soir et le maintien sur place « en permanence » de quatre pompiers dont la mission est de surveiller l’évolution et d’empêcher la reprise de l’incendie. Sur toute la journée de mardi, pas moins de dix « points chauds » ont d’ailleurs encore été traités par les sapeurs pompiers sur place.