L’hôtellerie flottante crée des vocations

RAIATEA, le 8 juillet 2020 – Neuf stagiaires formés aux métiers de l’hôtellerie flottante ont été diplômés la semaine dernière.





Six filles et trois garçons ont suivi six mois de stage, accompagnés par les deux formatrices Stephanie Betz et Sonia Rabier. Ils sont à présent diplômés hôtesse ou marin dans le tourisme nautique.

Ces formations sont organisées par la Chambre de commerce des industries, des services et des métiers (CCISM) tandis que les indemnités mensuelles sont assurées par le Service de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (Sefi). Cet apprentissage a pour objectif, en plus de notions de secourisme, de seconder si besoin le capitaine dans la navigation et l’accostage des monocoques ou des catamarans. Les stagiaires ont étés formés à tous les aspects organisationnels d’une croisière, mais également l’accueil, l’entretien d’un bateau, la préparation des repas, la bonne tenue du navire au plan sanitaire…

Ces neuf jeunes locaux diplômés sont désormais capables d’animer une croisière. Ils pourront notamment transmettre leur culture à travers des légendes qu’ils ont apprises, à organiser des activités nautiques et à répondre aux diverses attentes des voyageurs internationaux.

Pour la dernière journée de stage, les jeunes ont été mis en situation et ont ainsi pu mettre leurs connaissances directement en application auprès d’une délégation composée de professionnels. Parmi eux, étaient réunis des représentants des compagnies charter de l’île, la responsable du Sefi, celle de la CCISM, venue spécialement de Tahiti, les deux formatrices et les deux membres d’équipage officiels.