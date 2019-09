L’hôtel Intercontinental Tahiti sous la menace d'une grève

PAPEETE, 2 septembre 2019 - Un préavis de grève est en cours à l’hôtel Intercontinental Tahiti à l’initiative de la confédération O Oe To Oe Rima. Sans accord, l’établissement touristique pourrait subir les premiers débrayages ce jeudi.



Un préavis de grève est déposé depuis vendredi par la confédération syndicale O Oe To Oe Rima à la direction de l’hôtel Intercontinental Tahiti. La période de concertation s’achève ce jeudi à 0 heure.



Les principaux points de revendication portent sur une demande de révision du décompte des congés payés, l’instauration d’une prime de nuit et d’une prime d’insalubrité et la revalorisation de 6 % du service de charge.



Aucune rencontre n’était programmée lundi entre direction et syndicat.



La confédération O Oe To Oe Rima est déjà à l’initiative d’un mouvement de grève à l’Intercontinental Moorea, déclenché depuis jeudi dernier et suivi par près de 70 % du personnel sur place, de l’aveu de la direction de l’hôtel. Atonia Teriinohorai, le secrétaire général de la confédération était en déplacement lundi à Bora Bora, dans la perspective d’une possible extension du mouvement social dans les deux hôtels Intercontinental de l’île.



O Oe To Oe Rima est assez faiblement représenté dans le personnel des hôtels de la chaîne à Tahiti et Bora Bora, contrairement aux confédérations CSTP/FO et CSIP qui ne sont pas parties prenantes dans ce mouvement social en projet.



La chaîne Intercontinental annonce lundi qu’elle annule sa participation au Salon "car le conflit social que nous connaissons à Moorea monopolise nos forces vives", explique un post diffusé sur les réseaux sociaux lundi. "Les hôtels InterContinental, Le Restaurant Le Lotus, The Brando, les hôtels Maitai, Le Moorea Dolphin Center, Polynésie Voyages et le Paul Gauguin ne seront donc pas présents au parc des expos de Mamao les 6-7-8 septembre".