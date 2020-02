L'excellence du Brando et du St Regis distinguée par Forbes

Le Forbes Travel Guide a dévoile mercredi le classement 2020 des établissements touristiques et adresses gastronomiques considérés parmi les plus luxueux au monde. Au total, 432 distinctions cinq étoiles ont été attribuées cette année aux hôtels, restaurants et spas. Parmi les établissements français, 52 hôtels en métropole et en outre-mer ont été distingués dont 21 hôtels et spas primés de la reconnaissance ultime de cinq étoiles.Au nombre de ceux-ci deux établissements polynésiens font leur entrée en 2020 dans le cercle très fermé de l’excellence, selon le Forbes Travel Guide : l’hôtel The Brando de Tetiaroa et l’hôtel St Regis de Bora Bora.Le Forbes Travel Guide est le seul classement mondial d’hôtels, de restaurants et de spas de luxe. Pour établir sa sélection, des inspecteurs visitent de façon anonyme les établissements et les évaluent avec objectivité selon 900 critères, avec une attention particulière au service d’exception, afin d’aider les voyageurs du monde entier à choisir les meilleures adresses dans le monde. La seule façon d’obtenir une note de cinq ou quatre étoiles ou la mention Recommandé est en passant par ce système d’évaluation anonyme et indépendant.Pour l’année 2020, 16 nouveaux pays ont été ajoutés à la liste internationale existante. Cette expansion géographique a permis l’entrée de 107 nouveaux établissements récompensés d’une mention cinq étoiles. La moisson 2020 distingue ainsi 1 898 établissements dans 73 pays.