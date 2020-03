L'état de santé du touriste suisse de Fakarava en amélioration

Tahiti, le 25 mars 2020 - ERRATUM - Alors que la cellule de crise Covid-19 du Pays annonçait mercredi matin que le touriste suisse évasané de Fakarava le 12 mars dernier était sorti du service de réanimation du centre hospitalier après 13 jours de soins, la même cellule a démenti l'information dans la journée. Selon nos informations, le patient va mieux mais est toujours en observation à l'hôpital.



C'est un couac dans la communication dont on se serait bien passé en cette période de crise. Mercredi matin, l'équipe de communication de la cellule de crise Covid-19 affirmait que le touriste suisse arrivé à Tahiti le samedi 7 mars dernier en Polynésie et second cas de coronavirus au fenua était sorti du service de réanimation du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) où il se trouvait dans un état grave depuis le 12 mars dernier. Mais selon les informations recueillies auprès du centre hospitalier, le patient a uniquement été extubé mardi et sa respiration est redevenue autonome. Un signe d'amélioration mais qui ne signifie pas que l'homme est sorti d'affaire. En effet, le patient reste en observation au centre hospitalier. "Nous n'avons pas d'informations sur les cas personnels des patients hospitalisés ou dont les cas de coronavirus sont confirmés", corrigeait la cellule de crise mercredi en début d'après-midi après sa première annonce visiblement précipitée.



Mercredi, 307 personnes avaient été dépistées en Polynésie, 25 cas de coronavirus étaient confirmés et 1 personne restait hospitalisée, toujours sans aucun décès.