L'esprit de Noël s'installe à Papeete

Dans son discours, le maire de la capitale a remercié chacun d’honorer de sa présence cette cérémonie de mise en lumière. Il a rappelé le thème « Ia Vai Hau Noa Tatou » qui invite la paix à se répandre dans nos foyers avant de souhaiter à toutes et à tous de Joyeuses fêtes de fin d’année. C’est Teiva LC qui a clôturé la rencontre sur un vibrant « Allelujah ».



Sur la façade de la Mairie de Papeete, un grand rideau de lumières étincelant a été installé rappelant les étoiles ainsi que des colombes, symboles de la Paix et évoquant la famille.



Les décorations seront en place dans les jardins jusqu'au au lundi 15 janvier 2018 ; les enfants pourront ainsi apprécier le village de noël avec le traîneau du Père Noël, des bonhommes de neiges, des cadeaux et des rennes.



Un lettrage NOËL a été confectionné par les services techniques de la Ville de Papeete. Le LED a été privilégié car économique et performant.



La mise en lumière de la Promenade de Nice et du Quartier du commerce interviendront les lundi 11 décembre et mardi 12 décembre.

d'apres communiqué de rpesse