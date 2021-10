L'épidémie de Covid continue de décroître

Tahiti, le 22 octobre 2021 - Les derniers chiffres du bulletin épidémiologique quotidien de la plateforme Covid-19 du Pays montrent une nouvelle fois une décroissance épidémique avec 6 nouveaux cas dépistés et 32 cas encore actifs. Les conséquences de la vague de Delta sont également plus mesurés aujourd'hui, puisqu'il ne reste plus que 28 personnes hospitalisées dont 10 en service de réanimation.





Rédigé par Antoine Samoyeau le Vendredi 22 Octobre 2021 à 13:41 | Lu 327 fois