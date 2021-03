L'enseignement du reo tahiti encore trop souvent dévalorisé

Tahiti, le 21 mars 2021 - Langue de prestige maîtrisée par les sphères dirigeantes ou intellectuelles, le reo tahiti souffre de nombreuses représentations négatives dans le secondaire, résultat d’une "orientation par le bas" dans un contexte postcolonial, déduit la thèse soutenu jeudi à l’UPF par Lovaina Rochette sur "l'enseignement de la langue tahitienne aujourd'hui dans le second degré à Tahiti : entre tensions pédagogiques et ambiguïtés culturelles".



Vous évoquez une "résistance" de la langue tahitienne dans le secondaire, pourquoi ?



"Je me suis demandée en quoi l’enseignement du tahitien n’avait pas plus de succès que ça dans le second degré alors qu’elle est bien enseignée, qu’il existe un Capes et qu’il y a un consensus politique en faveur des LCP (langue et culture polynésienne) dans un contexte postcolonial. Je suis partie des travaux des sociolinguistes Mirose Paia et Jacques Vernaudon, qui ont écrit "Le tahitien, plus de prestige et moins de locuteur". Un titre qui veut tout dire et qui met en exergue une situation alarmante. Le constat aujourd’hui c’est que le tahitien est une langue de prestige parlée par l’élite religieuse, politique et académique. C’est une langue maîtrisée par les sphères dirigeantes ou intellectuelles, et pourtant c’est une langue peu pratiquée et peu transmise dans les familles. L’objet de ma thèse était de mettre en lumière les problèmes qui font résistance à cet enseignement."



Il s’agit de comprendre ce paradoxe ?



"Je pars de ce paradoxe-là. Je tente de comprendre quels sont les obstacles ? Viennent-ils de l’intérieur ou de l’extérieur ? Je me suis appuyée sur les travaux de revitalisation linguistique qui consistent à remettre le reo tahiti dans le premier degré, comme l’enseignement du reo ma’ohi au cycle 3 ou l’enseignement plurilingue (école POM, Ndlr) qui ont commencé en 2004. Les résultats montrent que ces travaux de revitalisation portent leurs fruits, que le fait de renforcer le reo tahiti en primaire permet de renforcer l’estime de soi et de mieux apprendre le français. L’une des plus grandes frayeurs des familles c’est qu’en apprenant le tahitien, on parle moins bien le français, c’est le résultat d’une idéologie, une culture monolingue, mais ce n’est pas de la faute des familles. Quand le CEP est arrivé dans les années 60 et qu’il fallait apprendre le français pour avoir un travail, beaucoup de parents ont associé le français à la réussite. Certains ont dénigré le tahitien, tandis que d’autres ont continué à parler le tahitien à la maison et le français à l’école."



Quels sont les enjeux de l’enseignement du reo Tahiti ?



"On dit souvent qu’il faut enseigner le reo tahiti pour trois raisons : patrimoniale, pédagogique et politique. Politique parce qu’il s’agit de réparer les torts de la colonisation. Comme pour les langues régionales, le reo tahiti a été interdit. C’est ce qu’on appelle la politique d’assimilation. On privilégie le français au détriment du tahitien. C’était pareil pour le corse, le basque, le catalan ou l’occitan. Ce qu’on appelle "le symbole". Quand un enfant parlait sa langue il portait un cloche de vache, en guise d’humiliation, il ne fallait pas parler le patois. Ici c’était le coquillage. L’enfant était puni et tout le monde le savait. En Nouvelle-Calédonie aussi ils ont subi ça.

Je suis parti de là et j’ai mené des enquêtes pendant deux ans sur trois volets et mené une centaine d’entretiens avec les apprenants -de la sixième à la terminale- les enseignants de langue polynésienne et deux chefs d’établissements."



Votre thèse évoque des "tensions pédagogiques" et des "ambiguïtés culturelles", l’enseignement du tahitien fait-il l’objet d’un malaise ?



"Il y a des frustrations, des crispations, des non-dits, voire des violences verbales. Qu’est-ce qu’il se passe en classe ? Qu’est-ce que ça génère ? Il y a une certaine ambivalence dans le rapport à la langue et à la culture. Les résultats de ces entretiens ont montré par exemple que chez de nombreux jeunes, et notamment chez des demis, le tahitien est souvent associé à la colère, à la honte, à l’incapacité. Le simple fait de parler fait honte, ça veut dire que t’es nul ou que tu n’as pas d’envie. Ce sont des notions négatives. Pour d’autres c’est la langue de l’émotion, de la spontanéité, comme pour les gros mots. D’autres encore sont conscients que la langue est un lien fort avec leurs ancêtres. Ils sont aussi très nombreux à vivre dans la honte de ne pas le parler. Dans côté ou de l’autre, il y a un malaise chez les élèves. Quand ils sont locuteurs, ils ont honte parce que le regard des autres est lourd de préjugés. Et quand ils ne le parlent pas, ils ont aussi honte. C’est ce qui m’a le plus touchée."