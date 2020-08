L’emploi se reprend en juin 2020

Tahiti, le 19 août 2020 - Après la forte chute d'avril et la stabilité de mai, l’emploi salarié marchand se reprend en juin 2020. Il est en hausse dans l’ensemble des secteurs d’activité, selon l'Institut de la statistique en Polynésie française.



L'institut de la statistique a publié ce mercredi les derniers chiffres de l'emploi salarié marchand en Polynésie française. En juin 2020, le secteur de l’emploi salarié connaît un rebond et ce dans tous les secteurs d’activité.

Dans le détail, c'est le secteur de l'hôtellerie-restauration qui en profite le plus (6,3%), devant les services (4,3%), la construction (1,4%), l’industrie (0,8%) et le commerce (0,6%). Sur les douze derniers mois, l’indice de l’emploi décroît de 4,8 % alors que la variation moyenne annuelle de 2015 à 2019 est de + 2,6 %.