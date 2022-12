L'emploi salarié a retrouvé son niveau d'avant-crise dans l'hôtellerie

Tahiti, le 14 décembre 2022 – L'emploi salarié polynésien continue sa hausse en octobre avec +0,3% sur un mois. Dans le détail, l'indice dans le secteur de l'hôtellerie-restauration a enfin dépassé son niveau d'avant-crise.



L'indice de l'emploi salarié continue sa hausse constante depuis la crise Covid en octobre 2022 avec encore +0,3% d'augmentation sur un mois, indique l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) dans son dernier point conjoncture publié mercredi. Un indice qui croit dans les secteurs de l'industrie (+0,5%), du commerce (+0,2%), de l’hôtellerie-restauration (+0,5%) et des autres services (+0,4%). Seule la construction enregistre une baisse (-0,3%).



Sur un an, l'indice de l'emploi salarié a augmenté de +7,7%. Et à lui seul, le secteur de l'hôtellerie-restauration a fait un bond de 19,6% sur douze mois. Un rebond après le décrochage de la crise Covid qui se traduit notamment par une donnée intéressante et jusqu'ici passée inaperçue. Depuis les deux derniers points de conjoncture emploi publiés par l'ISPF, l'emploi salarié dans l'hôtellerie-restauration a dépassé son plus haut niveau d'avant-crise au mois de septembre 2019. Secteur le plus touché par la crise sanitaire, c'est aussi le dernier indicateur de l'emploi à dépasser son niveau d'avant-crise.