L’emploi en hausse de 4% sur douze mois

Avec 42 118 personnes en poste au mois de juin, l’emploi salarié poursuit sa reprise en Polynésie française. L’Institut de la statistique (ISPF) observe dans un Point de conjoncture publié mardi que la situation s’améliore en juin dans le commerce (+0,4%), l’hôtellerie-restauration (+3,4%) et les autres services (+1,1%), mais reste stable dans l’industrie (0,0%) et la construction (+0,2%) par rapport au mois précédent.Sur un an, l’indice de l’emploi (mesuré en juin) augmente de 4% alors que la variation moyenne annuelle constatée entre 2016 à 2020 est de +1,1%. L’ISPF constate au demeurant que les chiffres de l’emploi plafonnent toujours 4,4% plus bas qu’en février 2020 avant la crise Covid.