L’électricité rationnée à Uturoa

PAPEETE, le 30 septembre 2019 - La municipalité de Uturoa appelle les usagers du service de l’électricité à "minimiser" leur consommation après l’ "avarie majeure" qui affecte la production de la centrale électrique, depuis dimanche soir.



Des délestages par secteurs sont programmés depuis ce lundi matin et pourraient se prolonger durant toute la semaine à Uturoa, sur l'île de Raiatea, en attendant la réparation d’une "avarie majeure" affectant depuis dimanche soir l’un des groupes électrogènes de la centrale en régie municipale.



"Nous mettons tout en œuvre pour retrouver un niveau de production acceptable. Cependant, afin de pallier à cette panne technique imprévisible, nous sommes dans l'obligation de procéder à des coupures de courant sur l’ensemble des secteurs par alternance pour occasionner le moins de gêne possible", informe la municipalité sur sa page Facebook, dimanche, en invitant les usagers à "minimiser" leur consommation.



Le centre-ville et l’hôpital de Uturoa seront épargnés par les coupures d’électricité, annonce la municipalité à nos confrères de Radio 1. Un technicien est attendu de Nouvelle-Zélande pour remédier à cette avarie technique.