

L'écrivain Boualem Sansal de retour en France, aussitôt reçu par Macron

Paris, France | AFP | mardi 18/11/2025 - Boualem Sansal de retour en France: l'écrivain franco-algérien, qui se trouvait en Allemagne depuis sa libération de prison en Algérie mercredi, a atterri sur le sol français mardi et a aussitôt été reçu par Emmanuel Macron.



Le président français se "réjouit profondément de la libération" de ce "grand écrivain dont la dignité, la force morale et le courage ont été exemplaires", indique un communiqué de l'Élysée, où l'écrivain et son épouse Naziha ont été reçus.



Sa libération, "un moment d'émotion et de joie", a été "rendue possible par une méthode faite de respect, de calme et d'exigence", souligne la présidence.



Emmanuel Macron s'est rendu ensuite à Berlin, où il a remercié le président allemand Frank-Walter Steinmeier pour son aide dans la libération de Sansal. L'écrivain va bien, "heureusement", a indiqué Emmanuel Macron à des journalistes qui l'interrogeaient à ce sujet.



Le Comité de soutien international à Boualem Sansal avait annoncé à la mi-journée le retour en France de son "ami et compatriote".



Incarcéré en Algérie pendant un an pour certaines prises de position sur son pays natal, Boualem Sansal, 81 ans, avait retrouvé la liberté mercredi après avoir été gracié par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui avait répondu favorablement à une demande des autorités allemandes.



L'écrivain, qui se trouvait au cœur d'une crise diplomatique entre Alger et Paris, avait alors été transféré à Berlin pour des soins médicaux et résidait à la résidence de l'ambassadeur français en Allemagne.



Son retour était, depuis, guetté en France où un comité de soutien réclamait depuis plusieurs mois sa libération.



En Algérie, Boualem Sansal purgeait une peine de cinq ans de prison notamment pour "atteinte à l'unité nationale".



Écrivain dissident admirateur de Camus et Orwell, polémiste révéré par les droites françaises, le romancier avait été condamné pour avoir notamment déclaré en octobre 2024 au média français d'extrême droite Frontières que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de régions appartenant précédemment, selon lui, au Maroc.



- "Salut fraternel" -



Cet ancien haut fonctionnaire en Algérie avait été arrêté le 16 novembre 2024 à son arrivée à l'aéroport d'Alger avant d'être emprisonné, aggravant le froid diplomatique entre la France et son ancienne colonie.



"Nous envoyons un salut fraternel à Boualem Sansal, ainsi qu'à sa famille qui a traversé avec dignité et courage cette épreuve longue, injuste et douloureuse", indique son comité de soutien dans son communiqué.



En France, chacun va désormais guetter les déclarations de cet écrivain franc-tireur, athée revendiqué, adversaire acharné des jihadistes et critique féroce du pouvoir à Alger où son œuvre est méconnue.



Un de ses romans, "Le Village de l'Allemand", avait été censuré en Algérie car il dressait un parallèle entre islamisme et nazisme.



- Soutien à Christophe Gleizes -



Peu après sa libération, Boualem Sansal avait indiqué à son compatriote Kamel Daoud, prix Goncourt 2024, qu'il espérait que les relations entre la France et l'Algérie allaient "évoluer".



"Il appartiendra désormais à l'écrivain de choisir le moment et les formats dans lesquels il souhaitera s'exprimer", estime son comité de soutien mardi, appelant de nouveau à la "libération immédiate" du journaliste sportif français Christophe Gleizes, détenu en Algérie où il doit être jugé en appel début décembre notamment pour "apologie du terrorisme".



"Nous pensons aussi à notre compatriote Christophe Gleizes, dont nous souhaitons ardemment la libération. Nous y travaillons", a indiqué l'Élysée dans son communiqué.



Dans une tribune publiée lundi, la famille de Christophe Gleizes a formé l'espoir que la grâce accordée à Boualem Sansal scelle un "apaisement des relations entre la France et l'Algérie" qui pourrait conduire "à une issue favorable" pour le journaliste.

