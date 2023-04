L’école de Rugby de Papeete victorieuse à Uturoa

Raiatea, le 9 avril 2023 – Un tournoi amical de rugby U14 s’est tenu samedi matin au stade de Uturoa. C’est l’école de Rugby de Papeete qui le remporte devant les Tupa de Uturoa et les Ma’o de Tumara’a. Ce déplacement du club de la capitale a été une occasion bénéfique pour dynamiser le sport au ballon ovale sur l’île.



Trois clubs pour une belle journée sportive autour du rugby, c’était l’objectif du tournoi amical de samedi dernier à Raiatea. Il s’est tenu au stade de Uturoa avec les jeunes U 14 du Tupa rugby club de Uturoa, Tumara‘a ma’o rugby club et ceux de l’école de Rugby de Papeete. Le but pour ceux de Tahiti en déplacement pour le long week-end, voir que cette pratique sportive existe également en dehors de leur île. Pour les jeunes de Raiatea, le but était de pouvoir se mesurer à ceux de Tahiti. Et l’esprit compétitif était bien présent.



Après les différents matchs de rencontre, c’est Papeete qui terminait premier, suivi des Tupa de Uturoa, les Ma’o de Tumara’a complétant le podium. Les U10 et séniors des clubs de Uturoa et Tumara’a ont également pu s’affronter en match.



C’était l’occasion pour les jeunes du club de rugby de Papeete, invité par les clubs de Uturoa, de se déplacer dans les îles pour faire un stage, et se mesurer à des clubs qu’ils n’ont pas l’habitude de rencontrer. C’est le troisième tournoi organisé à Raiatea. Les deux premiers ont été organisés entre le club de Uturoa et Tumaraa. Maryline Herbillon, présidente des clubs de Raiatea explique, "on essaie de garder la cadence, d’en faire un tous les un mois et demi, deux mois. C’est un challenge aussi pour les jeunes. Au moins ils savent pourquoi ils s’entraînent, pourquoi ils viennent tous les mercredis et samedi."

Pour Marilyne, la formation est importante pour savoir répondre aux différentes problématiques. "Même si les clubs de Uturoa et Tumara’a sont de la même île, ce n’est pas la même manière de penser. A Tumara’a par exemple, les enfants viennent seuls, alors qu’en ville, il y a beaucoup de parents qui accompagnent. Ça va aussi avec le fait que la commune est plus petite en superficie, c’est plus facile de se déplacer. Dans la façon de jouer aussi, dans le club de Tumara‘a, ils sont plus durs, plus rentre dedans, ils ont plus de hargne. À uturoa, ils vont être plus dans la technique. Mais dans l’ensemble les deux clubs ont carrément évolué depuis le début de l’année, c’est agréable a regarder."



Toujours dans l'optique de rendre le sport au ballon ovale dynamique sur l'île, et à défaut d'un prochain déplacement par manque de fonds, le prochain tournoi de Raiatea prévu en juin devrait avoir en invités le Huahine sevens. La semaine dernière, les encadrants des clubs ont d'ailleurs suivi la seconde partie de la formation de 60 heures commencée en octobre dernier . Pour l'occasion, le directeur fédéral Gilles Lafitte a fait le déplacement. Trois encadrants en plus ont d'ailleurs participé à la formation pour obtenir le Brevet Fédéral reconnu par la fédération française de rugby.

Pour Marilyne, la formation est importante pour savoir répondre aux différentes problématiques. "Même si les clubs de Uturoa et Tumara'a sont de la même île, ce n'est pas la même manière de penser. A Tumara'a par exemple, les enfants viennent seuls, alors qu'en ville, il y a beaucoup de parents qui accompagnent. Ça va aussi avec le fait que la commune est plus petite en superficie, c'est plus facile de se déplacer. Dans la façon de jouer aussi, dans le club de Tumara'a, ils sont plus durs, plus rentre dedans, ils ont plus de hargne. À uturoa, ils vont être plus dans la technique. Mais dans l'ensemble les deux clubs ont carrément évolué depuis le début de l'année, c'est agréable a regarder."

Toujours dans l'optique de rendre le sport au ballon ovale dynamique sur l'île, et à défaut d'un prochain déplacement par manque de fonds, le prochain tournoi de Raiatea prévu en juin devrait avoir en invités le Huahine sevens.

