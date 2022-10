Le rugby se fait une place à Raiatea

Raiatea, le 13 octobre 2022 - Suite à la création de deux clubs de rugby en septembre à Raiatea, la fédération polynésienne de rugby a organisé une formation sur trois jours des entraîneurs à Uturoa, afin de les former à la sécurité et à la construction des séances selon le public.



Après plusieurs années de veille, l'ovalie reprend de l’élan sur Raiatea. Après la création, début septembre, de deux clubs à Uturoa et à Tumara’a, le Tupa Rugby Club, et le Tumara’a Ma’o Rugby Club, la fédération polynésienne de rugby (FPR) a organisé cette semaine une formation pour les entraîneurs et encadrants.



C’est Gilles Lafitte, cadre technique de la FPR, qui s’est déplacé pour l’occasion. La formation dense de trois jours, fait suite à une demande des clubs : seuls deux des neuf entraîneurs avaient jusqu’alors pu bénéficier d’une formation. Celle que dispense dorénavant la fédération a été focalisée avant tout sur la sécurité : les gestes dangereux, la détection des attitudes de défense ou agressives, et toutes les bonnes pratiques pour effectuer ce sport dans les conditions optimales de sûreté.



La formation a aussi intégré l’adaptation aux différents publics, car l’écart d’âge entre les athlètes est important. “Gérer des petits et des ados, ça n’a absolument rien à voir. Les petits ont beaucoup d’énergie et ont une attention limitée. Ils ont un rythme particulier et il faut que ce soit ludique, alors que les plus grands ont besoin d’une autre pédagogie.” L’adaptation des séances a donc aussi pris une part importante de la formation.

Transmettre les valeurs du rugby Maryline Herbillon, présidente des clubs, témoigne que seul le club de Uturoa devait ouvrir ; “mais il y avait aussi de la demande à Tumara’a”. Elle explique que l’objectif est avant tout “d'éviter que les jeunes traînent, ou qu’ils soient devant les écrans. Là pendant deux heures, ils se dépensent !”



Les jeunes clubs, en partenariat avec les institutions scolaires dont le CJA de Vaiaau et l’association sportive du lycée de Uturoa (LUT), ont également pu initier les internes du lycée professionnel et du LUT.



Malgré le fait que la discipline ne soit pas aussi développée qu’en Nouvelle Zélande, aux Tonga ou chez nos autres cousins du Pacifique, Maryline Herbillon espère que le ballon ovale pourra séduire de plus en plus, “car il nous correspond autant au niveau physique qu’au mental”. En effet elle met en avant le respect sur le terrain, mais également “qu'être gros ou petit n’est pas un désavantage, là où dans d’autres sports ça le serait. Ici, il y a des postes pour toutes les compétences. On va valorise ce que tu sais faire. Y’a de la place pour tout le monde.”



De plus, elle met en avant la facilité du jeu et des règles : “Il faut juste avoir la volonté d’évoluer et de construire avec ses partenaires. Et c’est ce que j’aime aussi : pouvoir évoluer avec plusieurs personnes qui ne sont pas forcément du même milieu social ou de la même origine. C’est fédérateur. Si on arrive à inculquer ces valeurs aux jeunes, on aura gagné notre pari”, estime la présidente.

Infos Pratiques Tupa Rugby Club : entraînements à Uturoa les mercredis de 16 heures à 18 heures pour les U8 à U14 et les samedis de 9 heures à 11 heures pour les U16 et U18.



Tumara’a Ma’o Rugby Club : entraînements à Tumara’a les samedis de 9 heures à 11 heures au stade Austin-Hunter, pour les U8 à U18.

Rédigé par V.Leroi le Jeudi 13 Octobre 2022 à 17:02 | Lu 81 fois