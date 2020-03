L'école à la maison à compter du 6 avril

Tahiti, le 28 mars 2020 - La continuité pédagogique sera déployée en Polynésie française à compter du 6 mars, déclare samedi le ministère de l'Éducation après l'annonce d'une prolongation jusqu'au 15 avril de la période de confinement général.



Il reste encore un peu plus d'une semaine de vacances aux élèves du fenua. Car malgré l'allongement de la période de confinement général jusqu'au 15 avril la rentrée aura bien lieu dix jours plus tôt, encore que dans des conditions singulières.



La continuité pédagogique sera déployée en Polynésie française à compter du lundi 6 avril, jour de retour de vacances, déclare samedi le ministère de l'Éducation. L’ensemble des professeurs, les directeurs d’école, les chefs d’établissement et les inspecteurs du 1er et du 2nd degrés travaillent depuis le début de la crise sanitaire à la possibilité d'une poursuite à distance de l'enseignaient scolaire, en lien avec les services de la Direction générale de l’Education et des enseignements et du vice-rectorat.



Les élèves poursuivront leur scolarité depuis la maison et devront pour ce faire se conformer aux consignes des professeurs transmises à distance. Une information générale aux parents pour le jeudi 2 avril. Elle précisera les modalités de mise en œuvre de cette continuité pédagogique.



Les écoliers polynésiens ont été mis en vacances prématurées depuis le 18 mars, tandis que les vacances de Pâques étaient avancées du 21 mars au 5 avril, par arrêté ministériel. Le 16 mars, la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, avait envisagé la possibilité d'offrir des cours à suivre "depuis la maison via internet" ou par le biais de "capsules d'enseignement diffusées sur les chaînes de télévision locales" afin de "toucher un maximum de personnes", en cas d'aggravation de la crise sanitaire du coronavirus.