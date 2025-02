L'école 2+2=4 entame sa mue

Tahiti, le 11 février 2025 - Ce mardi, le tāvana de Punaauia, Simplicio Lissant, posait la première pierre de ce qui sera la nouvelle école 2+2=4. Prévu pour être livré à la rentrée 2026-2027, le futur établissement compte faire le lien entre modernité, écologie et instruction de qualité. Un projet ambitieux à 1,4 milliard de francs, cofinancé par le fonds intercommunal de péréquation et la ville de Punaauia.



Après plusieurs mois de désamiantage et de déconstruction, le projet de nouvelle école 2+2=4 de Punaauia a fait l’objet d’une cérémonie de pose de la première pierre, ce mardi, en présence du tāvana de Punaauia, de son conseil municipal, et de quelques élèves : “Avec tout le conseil municipal, nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir pu poser la première pierre de ce beau bâtiment à venir”, s’est réjoui Simplicio Lissant, le maire de Punaauia. “Notre objectif est de pouvoir livrer à tout prix notre école pour la rentrée de 2026-2027. Nous avons entamé le désamiantage et la déconstruction de l'ancienne école il y a quelques mois déjà et cela a été une période très longue, avec bien sûr toutes les contraintes qu'un tel processus suppose. Aujourd'hui nous sommes heureux d'entamer la phase de construction.”



Un enthousiasme partagé par tous à Punaauia. Et pour cause, l'établissement a accueilli en son sein bon nombre de générations d'enfants de la commune depuis 1887. Ces derniers se souviennent : “Je me remémore les rencontres sportives interscolaires”, s'émerveille Marcelline Dexter en repensant à ses jeunes années. “Grâce à l'école, mes deux sœurs et moi-même avons eu l'honneur de défendre les couleurs de l'AS Tamarii Punaruu en volley-ball, ainsi qu'en sélection de Tahiti, de 1967 à 1980.” De son côté, Jean Noël se souvient avec tendresse de ses instituteurs : “Je garde en souvenir la bienveillance de Madame Germaine en SI, de Madeleine Jeannette au CP, de Madame Noëlle et Madame Valentine en CM1. Merci, Mesdames. C'était de 1962 à 1968.”



Du confort et de la modernité



“Cette nouvelle école se veut être plus moderne, plus écologique”, a expliqué Simplicio Lissant. “D'ailleurs le site s'y prête à merveille : la proximité avec la mer, un terrain situé idéalement au milieu de la commune. Cela a vraiment été au coeur du projet pour le conseil municipal. Nous voulions que les enfants puissent, pour les années à venir, évoluer dans des conditions optimales et bénéficier d'une instruction de qualité.” Et la commune a vu les choses en grand puisque l'établissement sera doté de 13 salles de classe climatisées à l'énergie solaire, de tôles Ondulit pour un meilleur confort acoustique et thermique, d'une terrasse sécurisée pour chaque salle de classe, permettant ainsi des ateliers pédagogiques extérieurs, ou encore d'une médiathèque et de deux fa'a'apu.



Mais au delà de la structure en elle même, le tāvana de Punaauia tient davantage à souligner la réflexion autour de ce projet : “Nous voulons nous tourner vers l'énergie verte. C'est la raison pour laquelle nous misons sur la mise en place de 95 panneaux solaires, d'une surface de 160 m2, pour fournir l'électricité nécessaire de jour. Le bâtiment a également été réfléchi pour permettre aux vents dominants d'aérer l'espace, afin d'utiliser les climatiseurs le moins possible. Deux citernes d'eau pluviale permettront également de subvenir aux besoins en eau, notamment concernant l'entretien du bâtiment et l'arrosage. Le but étant d'économiser nos ressources en eau potable qui reviennent chères et qui doivent être réserver à la consommation.”



Toutefois, si le projet est ambitieux, son financement n'est pas des moindres. En effet, pour le désamiantage et la démolition de l'ancien bâtiment, le coût des travaux s'est élevé à 149 millions de francs. Pour sa reconstruction, le budget devrait atteindre les 1,2 milliard de francs, financé à 78% par le fonds intercommunal de péréquation et à 22% par la ville de Punaauia.

Le saviez-vous ?



Si les écoles du Fenua portent bien souvent des noms polynésiens ou de personnalités historiques, l'école 2+2=4 doit son appellation à Jean Souvy (1817-1913). Né le 17 octobre 1817 à Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie, Jean Souvy s'installe à Tahiti en 1863 pour prendre la direction de l'Imprimerie officielle du gouvernement. Le 26 novembre 1886, il fait don au territoire d'une parcelle de terre de sa propriété de “Atiue”, d'une superficie de 5.488 m2, pour y édifier une école publique mixte, et ce à une seule condition : qu'elle porte le nom de "2+2=4". Le 12 février 1887, à l'occasion de l'inauguration de l'école publique du district, Jean Souvy explique avoir choisi ce nom car il représente l'addition la plus connue des écoliers et qu'il symbolise l'exactitude.



