L’avenir du directeur du CHPF incertain

PAPEETE, le 12 août 2019 – La question de l’avenir du directeur du Centre hospitalier de Taaone (CHPF), René Caillet, est actuellement en suspens. L’intéressé est en métropole depuis deux mois pour raison de santé.



Décidément, le poste de directeur du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) n’est pas une sinécure. Moins de trois ans après son arrivée, l’actuel directeur, René Caillet, n’occupe plus ses fonctions depuis près de deux mois et se trouve actuellement en métropole pour raison de santé, comme l'avaient révélé nos confrères de La Dépêche il y a quelques semaines. « Je dois le rencontrer prochainement pour voir où on en est et prendre une décision sur son maintien ou non dans cette fonction », a indiqué le ministre de la Santé, Jacques Raynal, au micro de Radio 1 en fin de semaine dernière.



Une nouvelle fois, c’est James Cowan qui assure les fonctions de direction du CHPF par intérim. Une habitude depuis quelques années, après le départ mouvementé du prédécesseur de René Caillet, Christophe Bouriat, qui avait fait condamner le Pays en raison des conditions de son débarquement. Christophe Bouriat qui n’était resté qu’à peine deux ans en poste, autant que sa prédécesseure, Geneviève Cazes…