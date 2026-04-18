

L'auteur des coups de couteau à Taunoa hospitalisé en psychiatrie

Tahiti, le 8 mai 2026 – Lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée jeudi, la procureure de la République, Solène Belaouar, est revenue sur les affaires en cours en abordant notamment l'agression au couteau qui a eu lieu à Taunoa le 25 avril. Elle a expliqué que l'auteur des faits avait été hospitalisé en psychiatrie



La procureure de la République, Solène Belaouar, a tenu une conférence de presse jeudi pour aborder les affaires en cours en évoquant notamment l'agression qui a eu lieu le 25 avril dernier à Taunoa lorsqu'un individu a porté des coups de couteau au vigile d'un magasin et à un homme de 28 ans gravement touché au visage.



La représentante du ministère public a ainsi expliqué que le mis en cause, un homme connu de la justice mais qui n'avait pas fait parler de lui depuis plusieurs années, avait été hospitalisé en psychiatrie et que la question de sa responsabilité sur le plan pénal allait certainement se poser. Solène Belaouar a également indiqué que l'on ne savait pas encore si l'individu âgé de 48 ans avait bu ou consommé des stupéfiants lors de l'agression et que le mobile de cette dernière était encore inconnu.

Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 8 Mai 2026 à 10:28 | Lu 285 fois



