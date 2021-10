L'attribution de la concession de l'aéroport à Egis-CDC annulée

Tahiti, le 28 octobre 2021 – Le tribunal administratif de Papeete a annulé jeudi matin la décision de l'Etat d'attribuer le marché de la concession de l'aéroport de Tahiti-Faa'a au groupement Egis-CDC après le recours intenté lundi par la CCISM. L'offre d'Egis-CDC était "irrégulière" et "aurait due être rejetée" par l'Etat.



C'est une décision qui fait l'effet d'une véritable bombe politique et économique pour la Polynésie française. Le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit, dans une décision rendue jeudi matin, au recours déposé par la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM) de Polynésie française contre l'attribution de la concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a au groupement Egis Airport Opération-Caisse des dépôts et consignations (CDC).



Candidate au sein d'un groupement, la CCISM avait attaqué lundi en référé la décision d'attribution de la gestion de l'aéroport de Tahiti-Faa'a pour les 40 prochaines années. "Le moyen d’annulation retenu tient à ce que les règles de la consultation imposaient aux candidats d’indiquer l’identité des cocontractants auxquels ils entendaient confier l’exécution de prestations, dont la conception-réalisation de la rénovation de l’aérogare, et que cette règle a été méconnue par le candidat déclaré attributaire", explique le tribunal administratif dans un communiqué diffusé jeudi matin. "Son offre était ainsi irrégulière et aurait dû être rejetée pour ce motif par l’Etat, autorité concédante."



C'est la deuxième fois que l'attribution du marché de l'aéroport à Egis-CDC est annulée par la juridiction administrative, déjà au motif d'une erreur de forme dans les règles de passation des marchés publics lors de la dernière procédure d'attribution.



Plus d'informations à venir…