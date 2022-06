L'athlétisme compte sur ses lanceurs et ses coureurs à Saipan

Tahiti, le 16 juin 2022 - Ils seront onze athlètes, dont un handisport, à défendre les couleurs du fenua au Oleai Sports Complex de Saipan, théâtre des épreuves d'athlétisme aux Mini-Jeux de Saipan. Les lanceurs, Tumatai Dauphin et Loveleina Wong Sang en tête, et les coureurs de fonds, Benjamin Zorgnotti et Damien Troquenet, représentent les meilleures chances de médailles pour la délégation tahitienne.



“On une belle équipe et qui est harmonieuse”, a indiqué le triple champion de France du lancer du poids et double médaillé d'or aux Jeux du Pacifique, Tumatai Dauphin, avant de s'envoler pour les Mini-Jeux de Saipan. Ils seront onze Tahitiens, dont un handisport, à prendre part aux épreuves d'athlétisme au Oleai Sports Complex. Aux côtés de la délégation polynésienne, plus de 300 athlètes, dont notamment les Australiens qui feront figure de grandissimes favoris sur la piste de Saipan. Aux côtés de la Papouasie Nouvelle-Guinée, les Fidji, Samoa et évidemment la Nouvelle-Calédonie.



Du côté tahitien, les meilleures chances de médailles reposeront sur les lanceurs et les coureurs de demi-fond et de fond. Au lancer du poids, même si sa dernière grosse compétition remonte aux Jeux du Pacifique de Samoa en 2019, Tumatai Dauphin présente de sérieux arguments pour l'or. Sa jeune protégée, Loveleina Wong Sang, qui vient de battre son record de Polynésie aux Oceania (13,98 mètres) peut également prétendre à un podium. Toujours au lancer du poids, après une année blanche en 2021, Vaihina Doucet, médaillée de bronze aux Samoa avec 12,63 mètres, est revenue aux affaires cette saison et sera également à suivre.



Sur les courses de demi-fond et de fond, les triathlètes, Benjamin Zorgnotti et Damien Troquenet (qui doubleront aussi avec le triathlon à Saipan), seront également de belles chances de médailles. Tous les deux seront alignés sur le 5 000 mètres et le semi-marathon. Les meilleures chances seront certainement sur l'épreuve du 5 000 mètres notamment pour Zorgnotti qui a déjà couru en 14'55"9 cette année.



Enfin la fédération polynésienne d'athlétisme prépare également l'avenir, comme beaucoup de ses homologues. La sélection est donc complétée par de jeunes athlètes prometteurs. Parmi eux, le triple sauteur et double médaillé de bronze aux derniers Oceania, Teaiki Lenoir sera l'une des principales attractions.

La sélection tahitienne en athlétisme Dames

Loveleina Wong Sang (poids), Vaihina Doucet (poids), Rangireva Colombel (javelot), Estelle Gentilly (800 et 1 500 mètres)



Messieurs

Tumatai Dauphin (poids), Benjamin Zorgnotti (5 000 mètres et semi-marathon), Damien Troquenet (5 000 mètres et semi-marathon), Arnaud Chang (longueur), Kilian Lidec-Potateuhi (hauteur)

