L'association Asalée face à l'obésité

Tahiti, le 10 mars 2025 - Créée en 2021 pour répondre à l'urgence de santé publique que représente l'obésité en Polynésie française, l'association Asalée propose une approche unique : l'éducation thérapeutique du patient (ETP). Un accompagnement bienveillant fondé sur des outils pédagogiques qui tend à faire ses preuves : En 2024, 60% des patients suivis ont réduit leur indice de masse corporelle (IMC). Et aujourd'hui, afin de développer davantage d'outils éducatifs innovants et adaptés, l'association lance un appel aux dons.



En Polynésie, le surpoids et l'obésité demeurent en tête de liste des fléaux à éradiquer. En 2019, 75% des adultes étaient en surpoids contre 70% en 2010. Parmi eux, 48% étaient considérés en situation d'obésité (contre 40% en 2010). Une progression inquiétante aux conséquences directes sur la santé publique : l'explosion des maladies chroniques et cardiovasculaires. En effet, aujourd'hui, on estime à 40% la population souffrant d'une maladie chronique. Une urgence de santé publique prise à bras le corps par l'association Asalée. Créée en 2021, celle-ci s'appuie notamment sur l'éducation thérapeutique du patient (ETP) dont l'objectif est simple : comprendre sa santé pour mieux agir. Grâce à des outils pédagogiques adaptés et un accompagnement bienveillant, Asalée Polynésie aide chaque patient à mieux comprendre sa maladie et à adopter des habitudes de vie plus saines.



En 2024, Asalée Polynésie a accompagné 406 patients, réalisant 1.356 consultations, et les résultats sont là : 60% des patients ont réduit leur IMC, 68% des diabétiques suivis ont réduit leur taux d'hémoglobine glyquée, atteignant une moyenne de 7,6% contre 8,1% en 2023, avec une recommandation à 7%. Forte d'une équipe pluridisciplinaire engagée – médecins, infirmiers, diététiciens, psychologues et enseignants en activité physique adaptée – l'association propose un accompagnement individualisé, des ateliers collectifs et des groupes de paroles pour favoriser l'échange et la motivation, ainsi que des outils pédagogiques adaptés à la culture polynésienne, accessibles à tous.



Et aujourd'hui, l'association souhaite financer des supports pédagogiques interactifs et accessibles à tous, des ateliers de sensibilisation en entreprise et en milieu scolaire, ainsi que de nouveaux outils éducatifs ludiques ancrés dans la culture polynésienne. “L'éducation en santé, c'est comme le four tahitien”, explique Céline Begue, vice-présidente d'Asalée Polynésie. “On y met plein d'ingrédients – des outils variés, des méthodes adaptées – et tout le monde y trouvera de quoi se nourrir, peu importe ses besoins.” Et l'association promet que ces outils ne seront pas réservés aux seuls patients suivis par Asalée Polynésie : “Ils seront accessibles au grand public lors de journées de sensibilisation, dans les écoles, au sein des entreprises. Car la santé est l'affaire de tous, et mieux comprendre son corps, c'est mieux le protéger.”