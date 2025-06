L'assemblée ouvre ses commissions au public

Tahiti le 19 juin 2025. C'est une première en Polynésie française. Ce jeudi matin, la séance de la commission des finances est diffusée en direct sur internet. Une décision prise alors que la demande des élus se faisait de plus en plus pressante dans une volonté de clarification et de transparence sur le travail des élus de l'assemblée de la Polynésie française.





Cette disposition est depuis longtemps mise en place dans de nombreuses autres assemblées parlementaires. Ainsi, dans l'Hexagone, les séances de commissions à l'Assemblée Nationale et au Sénat sont elles aussi diffusées en direct et mise en archives de sorte que chacun peut regarder les séances à toute heure.



Récemment, le représentant Ahip Nuihau Laurey avait préparé une question orale à Tarahoi afin que le règlement intérieur de l'assemblée soit modifié afin de mettre en place la diffusion de ces commissions.



La diffusion de la séance ce matin n'est pour lors qu'un test en attendant la modification de ce règlement intérieur et la mise en place des moyens techniques mais reste cependant une bonne nouvelle sur les mesures de transparence des travaux des élus envers la population.