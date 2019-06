L'assemblée fait une minute de silence en hommage à ses disparus

C’est à la demande du président de la 3institution que les représentants ont observé une minute de silence, jeudi matin, pour marquer le deuil de trois anciens élus de Tarahoi.L’hommage a été fait en ouverture de séance, en mémoire de l’ancienne représentante Tavini Huiraatira, Tamara Bopp-Dupont , brutalement décédée le 31 mai dernier à l’âge de 75 ans, de Jean Juventin , président de l'assemblée de la Polynésie française à six reprises, entre 1988 et 1995, décédé le 28 mai dans sa 91e année et de l’ancien maire-représentant Tahoera’a de Ua Pou, René Kohumoetini , décédé le 16 avril dernier dans sa 70e année.