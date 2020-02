L’art et la passion tiennent salon à l’assemblée

Tahiti, le 31 janvier 2020 – Le Salon de l’artisanat « Art et Passion » a ouvert ses portes. L’occasion pour tout un chacun d’effectuer quelques emplettes sous le signe du made in fenua et d’encourager la relève de l’artisanat.



La 3e édition du Salon de l’artisanat « Art et Passion » a ouvert ses portes vendredi matin, dans le hall de l’Assemblée de la Polynésie française (APF). Cet événement a été créé à l’initiative des artisans de la fédération « Papaoa » de Arue.