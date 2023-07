L’art dans la toile

TAHITI, le 11 juillet - Temoana Dodin expose ses œuvres, des NFT, en ligne, et notamment lors d’un événement organisé par DinoVox (FenuaVerse). Il fait partie d’un collectif d’artistes français, grâce auquel l’un de ses NFT a été projeté sur le mur de Berlin. Pour donner du sens à sa pratique, il adosse ses ventes à des tableaux, des livres ou encore au soutient d’une bonne cause.



Il commence à avoir une “ petite notoriété ”. Temoana Dodin, infographiste, webdesigner, monteur vidéo, motion designer est aussi un artiste émergent qui a un pied dans le réel et un pied dans le virtuel. Il peint et sculpte. Il créé également des œuvres numériques (NFT, lire aussi l’encadré) qu’il présente et vend en ligne. Ces ventes sont assorties de tableau, livre, dons faits à une association.



Plus précisément, il a participé à une exposition en ligne mise en place par DinoVox, porteur du projet FenuaVerse. Tout au moins pour certains NFT de cette série qui est un peu particulière ”, précise Temoana Dodin. En effet, une partie des NFT ont été mis en vente sous forme de loterie. La recette de la vente va être reversée

.

Il commence à avoir une “”. Temoana Dodin, infographiste, webdesigner, monteur vidéo, motion designer est aussi un artiste émergent qui a un pied dans le réel et un pied dans le virtuel. Il peint et sculpte. Il créé également des œuvres numériques (NFT, lire aussi l’encadré) qu’il présente et vend en ligne. Ces ventes sont assorties de tableau, livre, dons faits à une association.Plus précisément, il a participé à une exposition en ligne mise en place par DinoVox, porteur du projet FenuaVerse. Le vernissage en ligne a eu lieu le 21 mai dernier. Temoana dodin était le premier Polynésien invité, mais le 3e artiste à participer à une exposition de DinoVox après Noir Matth et Clément Mougel. À cette occasion il a dévoilé plusieurs collections : Hands, Tikiz, Dinocloud… Les acquéreurs de NFT de la série Dinocloud vont également recevoir un livre (artbook) d’une quinzaine de page, ceux de la série Tikiz, un tableau. “”, précise Temoana Dodin. En effet, une partie des NFT ont été mis en vente sous forme de loterie. La recette de la vente va être reversée à l’opération Saga





FenuaVerse, premiers pas



Le FenuaVerse, porté par les DinoVox est décrit en ligne sur le site internet medium.com. Il est “ le premier métavers hybride, éducatif, de loisir et d’affaires, s’inspirant et mettant en valeur les îles polynésiennes ”. Pour rappel, le Metaverse se définit comme “ un espace virtuel collectif et partagé ”. Il vise à créer une réalité virtuelle physique, alliant réalité augmentée et espaces virtuels. Il est présenté comme le l’avenir d’internet par la majorité des acteurs économiques dans le secteur des technologies.



FenuaVerse se présentera sous la forme d’un immense archipel virtuel constitué de larges îles, séparées par des lagons pleins de vie. Il sera conçu par design pour être capable de recevoir à terme des centaines de milliers d’habitants, d’utilisateurs et de visiteurs. Tirant pleinement profit des innovations de la technologie blockchain, des NFT, des DAO, des crypto-actifs… Le FenuaVerse est destiné à être pleinement possédé et à terme dirigé par ses habitants et sa communauté.

L’artiste a également participé à “La Grande Sauterie” organisée par BulbiMasks ou encore à la première exposition collaborative franco-japonaise dont le méta-vernissage a eu lieu le week-end du 8 juillet. L’événement rassemblait 49 artistes. Temoana Dodin fait partie d’un groupe d’artistes français, No Free To Create (NFTC), grâce auquel l’une de ses œuvres a été projeté sur le mur de Berlin en Allemagne, début juin. Avec eux, les projets ne manquent pas.Le FenuaVerse, porté par les DinoVox est décrit en ligne sur le site internet medium.com. Il est “”. Pour rappel, le Metaverse se définit comme “”. Il vise à créer une réalité virtuelle physique, alliant réalité augmentée et espaces virtuels. Il est présenté comme le l’avenir d’internet par la majorité des acteurs économiques dans le secteur des technologies.FenuaVerse se présentera sous la forme d’un immense archipel virtuel constitué de larges îles, séparées par des lagons pleins de vie. Il sera conçu par design pour être capable de recevoir à terme des centaines de milliers d’habitants, d’utilisateurs et de visiteurs. Tirant pleinement profit des innovations de la technologie blockchain, des NFT, des DAO, des crypto-actifs… Le FenuaVerse est destiné à être pleinement possédé et à terme dirigé par ses habitants et sa communauté.

Le FenuaVerse se dit hybride dans la mesure où il est conçu “ pour devenir la passerelle idéale entre l’économie traditionnelle et le nouveau Web3 avec un objectif constant : se mettre au service de vraies personnes, des vraies entreprises, dans la vraie vie en apportant à chacun croissance, développement et emploi ”. (Lire aussi l’encadré). La compagnie Air Moana est déjà implantée dans le FenuaVerse.



Cet espace numérique se veut être un projet générationnel dont la construction et l’expansion sont prévues pour une durée initiale de 30 ans. La première grande étape aura pour point d’orgue le sommet international Polynesian islands Crypto Summit (PICS), prévu au premier trimestre 2024 à Tahiti. À cette occasion, il est prévu de présenter la version bêta du FenuaVerse. Les détenteurs de NFT DinoVox seront conviés à être les tout premiers à arpenter les "FAAAPU" et "MOTU" du FenuaVerse qui accueillera par ailleurs une édition virtuelle du sommet PICS.





Le FenuaVerse dans la tendance Web2.5



Le Web3 mêle un ensemble de nouvelles technologies, de modèles financier et sociaux inédits et bouleverse profondément certains paradigmes anciens (décentralisation, désintermédiation, échanges de pair-à-pair, DAO…). Présenté comme l’avenir du numérique, le secteur demeure “ complexe, obscur, voire un peu inquiétant aux yeux du grand public et des entreprises ”. Il paraît “ illusoire d’imaginer que le Web3 s’imposera un beau matin comme le nouveau cadre de référence à travers le monde. Les changements, les évolutions vers les nouveaux modèles, dont on entrevoit à peine encore les potentiels, seront nécessairement progressifs, et s’accompagneront d’une acclimatation douce et graduelle. Cette phase durera encore plusieurs années ”. Pour toutes ces raisons, il est actuellement question de Web 2.5. Le FenuaVerse s’inscrit dans la tendance des initiatives qualifiées de Web 2.5.



Source Medium.com



Lumière sur les Non Fungible Token ou NFT



Le premier NFT a été créé en 2014, mais les NFT n'ont réellement touché le grand public qu'à partir de 2017. NFT est l’acronyme de “Non Fungible Token”. Un bien non fongible est un bien non interchangeable, cela signifie qu’il est unique et ne peut être confondu avec un autre bien. Un NFT désigne un fichier numérique auquel un certificat d'authenticité numérique a été attaché. Le NFT est un jeton cryptographique stocké sur une blockchain. Concrètement, un artiste créé une œuvre numérique. Avant de la publier sur internet, pour garantir qu’il en est l’auteur et suivre ses déplacements en ligne, il l’authentifie grâce à un NFT. Pour ce faire Temoana Dodin passe par MultiversX, une blockchain open source, décentralisée et carbone négative.



Contacts



FB : Temoana

Site internet :



FB : TemoanaSite internet : temoana.net

Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 11 Juillet 2023 à 15:44 | Lu 122 fois