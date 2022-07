L'arrivée de la "nouvelle vague de Covid" confirmée au fenua

Tahiti, le 6 juillet 2022 - Le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire de la Plateforme Covid du Pays confirme mercredi l'arrivée en Polynésie française d'une "nouvelle vague de Covid".



Le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire de la Plateforme Covid du Pays, publié mercredi, confirme "l'arrivée de la nouvelle vague de Covid en Polynésie française liée à l'introduction des variants BA.4 et BA.5". La plateforme enregistre en effet une croissance hebdomadaire de +79% de cas, une incidence passée mercredi à 84 cas/100 000 habitants et un taux de positivité des tests effectués à 19,2% malgré un dépistage toujours aussi faible. "Il n'y a actuellement pas d'impact significatif enregistré dans le système de soins", précise néanmoins le bulletin.



La plateforme Covid rappelle donc qu'en cas de symptômes, il est nécessaire de réaliser un test de dépistage en laboratoire, dispensaire ou sous supervision d'un professionnel de santé, de respecter les mesures d'hygiène comme le port du masque, le lavage des mains et un isolement volontaire de sept jours.