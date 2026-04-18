

“L’arbre aux oiseaux” bientôt élagué à Taravao

Tahiti, le 6 mai 2026 - Fragilisé par endroits, le manguier du centre-ville de Taravao qui héberge une colonie de Noddis noirs doit être sécurisé dans les prochaines semaines. Cette intervention fait l’objet d’une concertation entre la Direction de l’équipement, la commune de Taiarapu-Est et SOP Manu pour le volet environnemental.





C’est une colonie de Noddis noirs (‘ōio) ancrée dans le centre-ville de Taravao, à l’intersection des routes qui mènent à Faaone, Papeari et Tautira. Si les déjections importunent certains usagers, pour d’autres, “l’arbre aux oiseaux” fait partie du patrimoine.



Pour des raisons de sécurité, certaines portions fragilisées du manguier étant associées à un risque avéré de chute de branches sur la chaussée, un plan d’élagage est en cours d’élaboration entre la Direction de l’équipement, la commune de Taiarapu-Est et la Société d’ornithologie de Polynésie (SOP) Manu. Dans un communiqué, la municipalité annonce deux phases : “une observation détaillée, incluant le comptage des nids actifs, l’identification des branches mortes et une analyse des risques”, suivie d’une intervention “avec des mesures adaptées”, l’objectif étant de “concilier préservation environnementale et sécurité publique”.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 6 Mai 2026 à 17:05 | Lu 1333 fois



