L’arbitre déclare forfait à la mi-temps de Punaauia RC-Faa’a Aro

Tahiti, le 31 mars 2023 - La rencontre très attendue jeudi soir à Fautaua dans le cadre de la 7e journée du Championnat de Tahiti à XV entre le Punaauia RC, le leader, et le Faa’a Rugby Aro, qui monte en puissance, n’a pas pu aller à son terme stoppée à la mi-temps par l’arbitre Cédric Balland victime de douleurs au ventre.



Evènement rarissime dans l’histoire du rugby polynésien et du sport en général que celui d’une rencontre définitivement arrêtée pour cause d’indisposition de l’arbitre et de l’impossibilité de lui trouver un remplaçant. Le fait a mis en lumière le manque d’effectif du corps arbitral du rugby local. Car si l’arbitre Cédric Balland, à priori victime d’une crise d’appendicite, ne pouvait plus assurer sa fonction à la mi-temps du match Punaauia-Faa’a, l’un des juges de touche aurait dû le remplacer.



Mais jeudi soir, il n’y avait pas de juges de touche officiels et ce n’est pas une première cette saison et ce sont deux licenciés de Punaauia et Faa’a qui ont assuré la touche en première période. Il n’y avait donc d’autres solutions que d’arrêter le match au repos et la Fédération polynésienne de rugby statuera sur la suite à donner à la rencontre, la rejouer en totalité ou uniquement la 2e mi-temps.



Punaauia domine les débats







C'est toutefois Faa'a qui a ouvert le score par une pénalité de Remy Nui à la 15e minute (3-0), mais à force d'insister plus particulièrement par ses avants dans les 22 mètres de Faa'a, Punaauia a fini par trouver l'ouverture à la 31e minute sur un essai en force de Noël Teihoarii, essai transformé par Heitara Mahuta (7-3). Faa'a réduisait l'écart (7-6) juste avant le repos sur une nouvelle pénalité de Remy Mahuta. La 2e période s'annonce passionnante mais on sait ce qu'il advint…

Résultats et programme de la 7e journée *Jeudi à Fautaua -Punaauia-Faa’a match arrêté à la mi-temps

*Samedi 1er avril , à Moorea -9 h 00 : JRM Moorea-Paea

*Samedi 1er avril à Fautaua -19 h 00 : Pirae-Papeete

Rédigé par Patrice Bastian le Vendredi 31 Mars 2023 à 08:56 | Lu 205 fois