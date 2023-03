Le Faa’a Rugby Aro monte en puissance contre le Paea Manu Ura RC

Tahiti, le 26 mars 2023 - Premier succès cette saison pour Faa’a qui a dynamité (36-14) Paea, samedi soir à Fautaua, lors de la 6e journée du Championnat de Tahiti à XV. Le retour de plusieurs titulaires a transformé le jeu de Faa’a. Et Punaauia de son côté s’était imposé (17-13) face à Pirae jeudi à Fautaua.



La première phase du Championnat de Tahiti à XV ne semblait plus présenter grand intérêt dans la mesure où quatre équipes étaient largement détachées en haut du classement et avaient a priori décroché leur billet pour la phase finale qui proposera demi-finales et finale. Punaauia s’était imposé ce jeudi contre Pirae en marquant un essai en toute fin de match pour l’emporter 17-13. Mais cette défaite semblait anecdotique pour Pirae, d’autant que les joueurs de Teave Orbeck prenaient le point de bonus défensif, ce qui renforçait leur position dans le quatuor de tête. Mais Faa’a, qui semblait s'écarter de la phase finale, tout comme Moorea, a redistribué les cartes, samedi soir, en obtenant un net succès contre Paea et peut croire de nouveau accrocher le bon wagon pour disputer la phase finale.



Handicapé depuis le début de la saison par l’absence de nombreux titulaires blessés ou suspendus, voire ayant disparu de la circulation, Faa’a a enregistré samedi le retour de quatre titulaires et a présenté un tout autre visage que lors de ses quatre sorties précédentes dans le championnat. On a retrouvé samedi le Faa’a qui a dominé le rugby local pendant quelques années et jusqu’en 2021, où les verts avaient tout gagné, tant à 7, qu’à 10 et à 15.



Faa’a décroche le bonus offensif en 25 minutes



L’affiche de samedi soir proposait une rencontre entre Paea, le champion en titre, et Faa’a qui l’avait précédé dans le palmarès. Au vu des quatre premières journées du Championnat 2023, Paea s’imposait comme le favori mais on savait aussi que lorsque les absents de Faa’a reviendraient, les verts retrouveraient un niveau plus conforme à leur statut passé.



Et c’est bien ce qui s’est passé, samedi soir, avec les retours notamment de Rémy Nui, Heiarii Ioane ou Tini Tahuhuterani. Si Paea a ouvert le score par une pénalité de Taumihau Charles à la 11e minute (3-0), Faa’a a réagi deux minutes plus tard par un essai de Billy Tumarae transformé par Remy Nui (7-3). Le score a évolué encore rapidement sur une pénalité de Charles qui ramenait Paea à 7-6.



La rencontre était relativement équilibrée territorialement et dans la possession du ballon et plutôt dominée en mêlée et en touche par Paea, mais Faa’a renouait avec sa verve offensive passée et des lignes arrières qui redevenaient décisives. Kehea Avaeoru (20e) et Heremoana Marde (25e) sont tous les deux allés à l’essai, Nui passant les transformations pour donner un large avantage (21-6) à Faa’a.



Paea revenait à 21-9 avant la mi-temps, mais les verts ont redémarré fort à la reprise et décrochaient le bonus offensif synonyme de quatre essais à la 42e minute grâce à Nui (26-9). Paea n’a pas abdiqué néanmoins et revenait à 26-14 à l’heure de jeu avec un essai de Taputua Teinauri (59e). Mais les verts ont remis un coup d’accélérateur à la 68e minute lorsque ses arrières ont remonté le terrain sur 80 mètres, Billy Tumarae concluant un magnifique mouvement offensif (33-14). Rémy Nui ajoutait une pénalité pour porter le score final à 36-14.



Premier succès donc de Faa’a cette saison et quel succès. La première phase du championnat compte dix journées, mais Moorea ne jouant que ses matchs à domicile, les autres équipes disputeront neuf matchs au total. Mathématiquement, Faa’a peut encore espérer intégrer le quatuor de tête, mais cela passera par un quasi sans faute. Début de réponse jeudi lors de la rencontre Punaauia-Faa’a. Paea tentera de se relancer à Moorea samedi, le leader Papeete donnant la réplique à Pirae le même jour.