L’après-PROTEGE en préparation

Tahiti, le 23 mai 2022 – Édouard Fritch a invité les membres du comité de pilotage du projet PROTEGE à réfléchir aux suites à donner à ce partenariat européen quinquennal en faveur de la biodiversité et de la gestion durable des écosystèmes.



Le 4e comité de pilotage du projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes (PROTEGE) a réuni, hier à Papeete, les représentants des PTOM du Pacifique, de la Commission européenne et des organisations régionales de mise en œuvre de la Communauté du Pacifique et du PROE, le Programme régional océanien de l’environnement. Lors de l’allocution prononcée en ouverture, le président Édouard Fritch, a rappelé que l’instance se réunissait pour la première fois depuis 3 ans, empêchée en 2020 et 2021 par la pandémie de Covid-19. "Dans ce contexte, a-t-il souligné, les objectifs du programme PROTEGE d’un 'développement durable et résilient des économies des PTOM face au changement climatique, en s’appuyant sur la biodiversité et les ressources naturelles renouvelables' demeurent plus que jamais d’actualité et sont même plus pertinents aujourd’hui qu’hier.” Un passé récent qui impose, selon lui d'"ajuster au mieux nos plans d'actions, détaillés par thème, pour tenir compte des difficultés et des aléas de mise en œuvre rencontrés, tant en interne qu’au niveau régional, dans le contexte sanitaire compliqué que nous avons tous connu."



À l’heure actuelle, le projet PROTEGE dispose encore de 1,5 milliards de Fcfp (12,4 millions d’euros) à engager, soit 35 % du montant total de 4,32 milliards de Fcfp alloués et environ 2,4 milliards de Fcfp (20 millions d’euros) à liquider d’ici septembre 2023, date de la fin opérationnelle du projet si aucune décision de prolongation n’est prise.

"Les enjeux et défis de ce 4e comité de pilotage sont donc grands, a souligné Édouard Fritch, et il nous faut d’ores et déjà préparer l’avenir, prévoir une stratégie de sortie et discuter des suites que nous comptons donner au projet PROTEGE dans le cadre de la future programmation régionale 2021-2027 qui, je le rappelle, s’articule autour de la thématique du verdissement et du bleuissement de nos systèmes alimentaires."