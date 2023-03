L'application Apple Plan dans le flou en Polynésie

Tahiti, le 13 mars 2023 – Alors qu'Apple renouvelle des cartes satellites de ses applications Plan et Localiser, l'affichage en Polynésie reste, lui, toujours flou. Ce qui rend leur utilisation difficile.



Apple laisse le fenua dans flou. Selon le site spécialisé en high tech, Mac4Ever, Apple est en train d'actualiser les nouvelles cartes de ses applications Plan et Localiser dans six pays de l'Europe de l'Est dont "la Croatie, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la République tchèque". Des améliorations dont ne profitera pas la Polynésie, puisque les cartes satellites de ses applications vont rester floues, comme c'est le cas depuis plusieurs mois. Ce défaut d'affichage rend d'ailleurs particulièrement complexe leur utilisation. Toujours selon Mac4Ever, il est "difficile" de déterminer les raisons de cette anomalie, "le service client n'ayant pas eu de solution à proposer, ou de date quant à une éventuelle amélioration de la situation". Les autres fonctionnalités de ces applications fonctionnent elles parfaitement bien.